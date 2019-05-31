Hepsi Bir Arada: Yaz Dolması Tarifi
Kalabalık sofraların vazgeçilmezi, Türk mutfağının klasiğidir dolma. Zeytinyağlısı birçoğumuzun en sevdiği yaz yemeklerinden biridir. Bu tarifte kabak, patlıcan, biber ayırt etmedik, hepsini bir araya getirdik!
Malzemeler:
• 8 adet dolmalık patlıcan
• 8 adet Girit kabağı
• 8 adet kırmızı biber
• 2 su bardağı pirinç
• 3 büyük kuru soğan
• 2 büyük domates
• Yarım demet maydanoz
• Yarım demet taze nane
• 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
• 1 yemek kaşığı kuş üzümü
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı kimyon
Tarif:
1-Dolmalık biberleri, patlıcanları ve kabakları temizleyip yıkayın.
2-Harcı için Arçelik Grion Ocak’ta bir tencerede Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile küçük küçük doğradığınız soğanları kavurun.
3-Ardından dolmalık fıstıkları da atıp beraber kavurun.
4-Yıkadığınız pirinçleri ilave edip kavurmaya devam edin.
5-Rendelediğiniz domatesleri ve kuş üzümünü de ilave edip biraz su ekleyerek pirinçler şişene kadar pişirin.
6-En son kıyılmış maydanoz, nane, tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı ilave edip ocaktan alın.
7-İç harcı ılıyınca biberleri, patlıcanları ve kabakları gevşekçe doldurup tencereye dizin.
8-Üzerlerine hafifçe zeytinyağı gezdirip tencereye biraz su koyun ve Arçelik Grion Ocak’ta orta ateşte 35-40 dakika pişirin.
9-Afiyet olsun!
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