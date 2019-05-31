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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sebze Yemekleri
31.05.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Hepsi Bir Arada: Yaz Dolması Tarifi

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Hepsi Bir Arada: Yaz Dolması Tarifi

Kalabalık sofraların vazgeçilmezi, Türk mutfağının klasiğidir dolma. Zeytinyağlısı birçoğumuzun en sevdiği yaz yemeklerinden biridir. Bu tarifte kabak, patlıcan, biber ayırt etmedik, hepsini bir araya getirdik!

Malzemeler:

• 8 adet dolmalık patlıcan
• 8 adet Girit kabağı
• 8 adet kırmızı biber
• 2 su bardağı pirinç
• 3 büyük kuru soğan
• 2 büyük domates
• Yarım demet maydanoz
• Yarım demet taze nane
• 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
• 1 yemek kaşığı kuş üzümü
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı kimyon

Tarif:

1-Dolmalık biberleri, patlıcanları ve kabakları temizleyip yıkayın.
2-Harcı için Arçelik Grion Ocak’ta bir tencerede Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile küçük küçük doğradığınız soğanları kavurun.
3-Ardından dolmalık fıstıkları da atıp beraber kavurun.
4-Yıkadığınız pirinçleri ilave edip kavurmaya devam edin.
5-Rendelediğiniz domatesleri ve kuş üzümünü de ilave edip biraz su ekleyerek pirinçler şişene kadar pişirin.
6-En son kıyılmış maydanoz, nane, tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı ilave edip ocaktan alın.
7-İç harcı ılıyınca biberleri, patlıcanları ve kabakları gevşekçe doldurup tencereye dizin.
8-Üzerlerine hafifçe zeytinyağı gezdirip tencereye biraz su koyun ve Arçelik Grion Ocak’ta orta ateşte 35-40 dakika pişirin.
9-Afiyet olsun!

 

 

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