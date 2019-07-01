Semizotlu Şeftalili Mercimek Salatası
Tam yaz aylarına yakışır besleyici, hafif ve aromatik bir salata tarifimiz var! İşte semizotlu şeftalili mercimek salatası tarifi…
Malzemeler:
•Yarım demet semizotu
•1 su bardağı yeşil mercimek
•1 adet şeftali
•1 adet domates
•3 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 silme tatlı kaşığı tuz
•2 yemek kaşığı nar ekşisi
Tarif:
1-Mercimekleri yıkayın ve bir tencereye alıp, üstlerini geçecek kadar su ilave edin.
2-Arçelik Ankastre Ocak’ta yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
3-Semiz otlarını iyice yıkayın ve elinizle iri iri kopartıp bir kaseye alın.
4-Pişirdiğiniz mercimekleri süzüp, soğuk suyla yıkayın.
5-Domatesi ve şeftaliyi doğrayın.
6-Salata kasesine mercimekleri, semizotlarını, domates ve şeftaliyi alın.
7-Üzerine tuz, zeytinyağı ve nar ekşisini gezdirip karıştırın.
8-Salatanızı mısır koçanlarıyla renklendirip servis yapabilirsiniz.
9-Afiyet olsun!
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