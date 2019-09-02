Rengine Yeter: Matcha Bowl Tarifi
Son dönemin popüler besini matcha tozunun faydaları saymakla bitmiyor! Genellikle çay olarak tüketilen matcha; smoothie, kek, kurabiye ve içeceklerde de sıklıkla kullanılıyor. Bu matcha bowl tarifi ise aralarından en renklisi!
Malzemeler:
•200 g light yoğurt
•1 adet donduruşmuş muz
•1 yemek kaşığı matcha tozu
•10-12 yaprak ıspanak
•20 adet dondurulmuş yaban mersini
•3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
•1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
Üzeri için;
•Frambuaz
•Yaban mersini
•Kivi
•Çiğ badem
•Granola
•Nane
•Chia tohumu
•Çiğ kabak çekirdeği
Tarif:
1-Muz ve yaban mersinlerini en az 1-2 saat önceden Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne koyup dondurun.
2-Arçelik B-Fit Power Blender içerisine yoğurt, muz, ıspanak, matcha tozu, yaban mersini, yulaf ezmesi ve fıstık ezmesini koyup çalıştırın.
3-Homojen bir kıvama gelen karışımı servis kasesine doldurun.
4-Kivileri soyup dilimleyin.
5-Matcha Bowl’unuzun üzerine kivileri dizin.
6-Yaban mersini, badem, frambuazı da ekleyin.
7-Üzerine granola, chia tohumu ve kabak çekirdeği serpin.
8-Son olarak nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.
9-Afiyet olsun!
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