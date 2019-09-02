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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlıklı Yemekler
02.09.2019 - 18:05, Son Güncelleme:

Rengine Yeter: Matcha Bowl Tarifi

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Rengine Yeter: Matcha Bowl Tarifi

Son dönemin popüler besini matcha tozunun faydaları saymakla bitmiyor! Genellikle çay olarak tüketilen matcha; smoothie, kek, kurabiye ve içeceklerde de sıklıkla kullanılıyor. Bu matcha bowl tarifi ise aralarından en renklisi!

Malzemeler:

•200 g light yoğurt
•1 adet donduruşmuş muz
•1 yemek kaşığı matcha tozu
•10-12 yaprak ıspanak
•20 adet dondurulmuş yaban mersini
•3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
•1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Üzeri için;

•Frambuaz
•Yaban mersini
•Kivi
•Çiğ badem
•Granola
•Nane
•Chia tohumu
•Çiğ kabak çekirdeği

Tarif:

1-Muz ve yaban mersinlerini en az 1-2 saat önceden Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne koyup dondurun.
2-Arçelik B-Fit Power Blender içerisine yoğurt, muz, ıspanak, matcha tozu, yaban mersini, yulaf ezmesi ve fıstık ezmesini koyup çalıştırın.
3-Homojen bir kıvama gelen karışımı servis kasesine doldurun.
4-Kivileri soyup dilimleyin.
5-Matcha Bowl’unuzun üzerine kivileri dizin.
6-Yaban mersini, badem, frambuazı da ekleyin.
7-Üzerine granola, chia tohumu ve kabak çekirdeği serpin.
8-Son olarak nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.
9-Afiyet olsun!

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