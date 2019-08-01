Zerdeçallı Sebzeli Pilav
Pilavınıza zerdeçal ile aroma; havuç ve mantar ile de lezzet katmaya ne dersiniz?
Malzemeler:
•2 su bardağı basmati pirinç
•5 yemek kaşığı tereyağı
•1 adet kuru soğan
•1 adet havuç
•10-15 adet mantar
•2 tatlı kaşığı toz zerdeçal
•Tuz
•Karabiber
•4 su bardağı sıcak su
Tarif:
1-Soğan, havuç ve mantarları doğrayın.
2-Arçelik Ankastre Ocak’ta tereyağında önce soğanları sonra havuçları ekleyerek soteleyin. En son mantarları ekleyin.
3-Ardından pirinçleri ekleyip birkaç dakika kavurun.
4-Arçelik Su Isıtıcı’sında su kaynatıp pirinçlerin üzerine 4 su bardağı sıcak su ekleyin.
5-Son olarak zerdeçal, tuz, ve karabiberi ekleyip karıştırın.
6-Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
7-Suyunu çeken pilavın altını kapatın ve 15-20 dakika dinlendirin.
8-Dinlendikten sonra fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapabilirsiniz.
9-Afiyet olsun!
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