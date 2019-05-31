Yaz Aylarının En Sevileni: Deniz Mahsullü Makarna
Yaz aylarının en çok sevileni, deniz mahsullerini bir makarnada topladık. Karides, midye, ahtapotun eşsiz lezzeti size sevdiklerinizle muhteşem bir akşam yemeği yaşatacak.
Malzemeler:
• 1 paket makarna
• 10 adet midye
• 200 g soyulmuş karides
• 8-10 adet ahtapot
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 6 diş sarımsak
• Bir tutam taze fesleğen
• 1 paket krema
• 1 çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı karabiber
Tarif:
1-Arçelik Grion Ocak’ta karidesleri tuzlu suda 10 dakika haşlayın
1-Midyeleri ayrı bir tencereye alıp tuzlu suda 20 dakika haşlayın.
1-Ahtapotları da aynı şekilde haşlayın.
1-Makarnayı da bol suda haşlayın.
1-Her üçünü de süzüp ayrı ayrı kaplarda bekletin.
1-Zeytinyağını ve sarımsakları tavaya alıp Arçelik Grion Ocak’ta ısıtın.
1-Üzerine haşladığınız deniz mahsullerini, tuz ve karabiberi dökün.
1-Son olarak haşlanan makarnaları da karıştırın.
1-Sosu için fesleğen ve kremayı Arçelik Doğrayıcı’dan geçirin.
1-Makarnanızı fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapabilirsiniz.
1-Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle