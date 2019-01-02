Pilava Eşsiz Dokunuş: Kestaneli Mantarlı Pilav
Kış aylarının gözdesi kestaneyi pilavınıza eklemeye ne dersiniz? İşte mantar ve taze kekikle de lezzetine lezzet katacak kestaneli pilav tarifi…
Malzemeler:
• 2 su bardağı baldo pirinç
• 300 g kestane
• 7-8 adet mantar
• 1 soğan
• 1 diş sarımsak
• 4 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 su bardağı tavuk suyu
• 3 su bardağı sıcak su
• 1 çay kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 4-5 dal taze kekik
• 60 g parmesan peyniri
Tarif:
1. Kestaneleri Arçelik Ankastre Ocak'ta haşlayın.
2. Kestaneler haşlanırken soğanları Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'da doğrayıp sarımsağı ezin.
3. Zeytinyağıyla beraber Arçelik Ankastre Ocak'ta pembeleşinceye kadar soteleyin.
4. İnce doğradığınız mantarları da ekleyip sotelemeye devam edin.
5. Ardından yıkayıp süzdüğünüz pirinci ve tavuk suyunu ilave edin.
6. Tuz, karabiber, yenibaharı ekleyip pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
7. Ardından tereyağını, haşlanmış soyulmuş kestaneleri, parmesan peynirinin yarısını ve sıcak suyu ilave edin.
8. Tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın.
9. Pilav tam suyunu çekmeden hafif lapa haldeyken ocağın altını kapatın.
10. Üzerine taze kekik ve parmesan parçaları koyarak servis edin.
11. Afiyet olsun!
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