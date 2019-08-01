Kokusu Ağız Sulandırır: Fesleğenli Makarna
Çok zamanımı almasın ama lezzetli olsun diyenler için enfes bir tarifimiz var. Tazecik fesleğen ve cevizle sosunu hazırlayacağınız bu makarnanın kokusu ağız sulandırıyor!
Malzemeler:
•1 paket burgu makarna
•2,5 litre su
•1 tatlı kaşığı tuz
•4 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 demet taze fesleğen
•80 g toz parmesan peyniri
•2 diş sarımsak
•3 adet ceviz içi
•1 tutam karabiber
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Ocak’a derin bir tencere alıp suyu kaynatın.
2-İçerisine tuzu ve makarnaları ekleyip 10-12 dakika kadar pişirin.
3-Makarnayı ocaktan alın ve suyunu başka bir kaba ayıracak şekilde süzün.
4-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya zeytinyağı, sarımsak, parmesan, fesleğen, ceviz ve karabiberi alıp karıştırın.
5-İçerisine ayırdığınız makarna suyundan 3 yemek kaşığı ekleyin.
6-Ardından süzdüğünüz makarnanın üzerine hazırladığınız sosu ekleyip karıştırın.
7-Fesleğen yapraklarıyla makarnanızı süsleyip servis yapabilirsiniz.
8-Afiyet olsun!
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