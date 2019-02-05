Deniz Mahsullü Siyah Makarna
Gelmiş geçmiş en sıra dışı makarna ile tanıştıralım sizleri. Mürekkep balığı ile yapılan bu siyah makarnayı karides ve midye ile tamamladık. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz leziz deniz mahsullü makarna tarifi…
Malzemeler:
• Yarım paket siyah tagliatelle makarna
• 10 adet Jumbo karides
• 10 adet midye
• Yarım misket limonu
• 6-7 yaprak fesleğen
• 1 çay kaşığı tuz
Sosu için;
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet büyük domates
• 1 diş sarımsak
• Yarım çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı karabiber
• Bir tutam kekik
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız iki tencerede suları kaynatın.
2-İki tencereye de birer tutam tuz atın.
3-Bir tencereye makarnayı atın.
4-Diğer tencereye karides ve midyeleri atın. Suyun içerisine yarım misket limonu sıkın.
5-Makarna, karides ve midye haşlanırken Arçelik Ankastre Ocak’a büyük bir tava alın.
6-Tavada zeytinyağını kızdırıp rendelediğiniz sarımsağı kavurun.
7-Sarımsakların üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz, karabiber ve bir tutam kekiği ekleyin.
8-Haşlanan makarnanızı süzüp domatesli tavaya ekleyin ve iyice karıştırın.
9-Ardından haşlanan karides ve midyelerinizi alıp makarnanın üzerine ekleyin.
10-Makarnanın üzerini fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!
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