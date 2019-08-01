Bir Kahvaltıdan Fazlası: Eggs Benedict
Sabah kahvaltınızı bir lezzet şölenine çevirmeye ne dersiniz? Hollandez sosu, özel pişmiş yumurtası, kızarmış ekmeği… Bu enfes Eggs Benedict tarifi bir kahvaltıdan çok daha fazlası!
Malzemeler:
•2 adet yumurta
•2 dilim yuvarlak hamburger ekmeği
•4 dilim dana füme et
•2 yemek kaşığı sirke
•1 yemek kaşığı sıvı yağ
•1 su bardağı su
•1 tutam tuz
Hollandez sos için;
•3 adet yumurta sarısı
•125 g tereyağı
•1 yemek kaşığı limon suyu
•2 yemek kaşığı soğuk su
•1 çay kaşığı tuz
•1/4 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
•Frenk soğanı
Tarif:
1-Tereyağını küçük bir sos tenceresine alın. Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte yağı yakmadan ve çok fazla köpürmesine izin vermeden eritin.
2-Üzerine çıkan beyaz süt köpüklerini bir kaşık yardımıyla alıp atın.
3-Eritilmiş tereyağını süzgeçten geçirip ılık halde bekletin.
4-Hollandez sos için yumurta sarıları, limonu ve soğuk suyu cam kaseye alın.
5-Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpmaya başlayın ve yumurta sarılarını sürekli aynı yöne doğru karıştırmaya özen gösterin.
6-Kaynamış su dolu kasenin üzerine kasenizi oturtun ve çırpma işlemine devam edin.
7-Ardından erittiğiniz tereyağından yavaş yavaş ekleyip karışıma iyice yedirin.
8-Kremamsı bir kıvama geldiğinde sosunuz hazır demektir.
9-Yumurtaları pişirmek için Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencerede suyu kaynatın. İçerisine biraz tuz serpin.
10-2 kaşık sirke ekleyin, bu sayede su kaynamıyor hale gelecek.
11-Yumurtayı bir kepçenin içine kırın.
12-Bir kaşık yardımıyla suyun içinde girdap yapın.
13-Yumurtayı kepçenin içinden su hizasından girdabın içine bırakın.
14-Kaşık yardımıyla, dalgalanan yumurta beyazlarını yapışması için dikkatlice yumurtanın üzerine doğru kapatın.
15-Altı kısık şekilde 2-4 dakika arası pişirin.
16-Dikkatlice sudan çıkarıp havlu kağıt üzerinde suyunu süzdürün.
17-Ekmekleri Arçelik Ekmek Kızartma Makinesi’nde kızartın.
18-Ekmeklerin üzerine dana füme etleri ve ardından yumurtaları yerleştirin.
19-Üzerine hazırladığınız hollandez sosunu gezdirin.
20-Son olarak frenk soğanını serpip Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız sıcacık çay ile servis edin.
21-Afiyet olsun!
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