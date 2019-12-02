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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hamur İşi
02.12.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Zeytinli Mini Pizza Tarifi

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Zeytinli Mini Pizza Tarifi

Hafta sonu kahvaltılarına ya da beş çaylarına çok yakışan bu mini pizzaları çok seveceksiniz. Üstelik domates, zeytin ve fesleğenin enfes uyumuna da bayılacaksınız.

Malzemeler:

Hamuru için;

•500 g un
•1 paket kuru maya
•350 ml ılık su
•1 tatlı kaşığı tuz
•5 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için;

•1 çay bardağı domates sosu
•10 adet kiraz domates
•4-5 adet mini kornişon turşu
•1 çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
•1 çay bardağı rendelenmiş mozarella peyniri
•Yarım çay kaşığı tuz
•Yarım çay kaşığı karabiber
•Bir tutam sarımsak tozu
•Yarım çay kaşığı kuru fesleğen

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde un, maya ve tuzu karıştırın.
2-Üzerine zeytinyağı ve ılık suyu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın.
3-Oluşan hamurun üzerine streç film geçirip 1-2 saat mayalanmaya bırakın.
4-Dinlenen hamuru un serptiğiniz tezgaha alıp yoğurun ve bezelere ayırın.
5-Her bir bezeden de küçük yuvarlaklar açıp yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
6-Bir kasede domates sosu, tuz, karabiber, sarımsak tozu ve fesleğeni iyice karıştırın.
7-Domatesleri ve turşuları doğrayın.
8-Hamurların üzerine önce tek tek domates sosu sürün.
9-Üzerine mozzarella peyniri, turşu, domates ve zeytinleri dizin.
10-Önceden ısıttığınız 220 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin.
11-Afiyet olsun!

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