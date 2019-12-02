Zeytinli Mini Pizza Tarifi
Hafta sonu kahvaltılarına ya da beş çaylarına çok yakışan bu mini pizzaları çok seveceksiniz. Üstelik domates, zeytin ve fesleğenin enfes uyumuna da bayılacaksınız.
Malzemeler:
Hamuru için;
•500 g un
•1 paket kuru maya
•350 ml ılık su
•1 tatlı kaşığı tuz
•5 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için;
•1 çay bardağı domates sosu
•10 adet kiraz domates
•4-5 adet mini kornişon turşu
•1 çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
•1 çay bardağı rendelenmiş mozarella peyniri
•Yarım çay kaşığı tuz
•Yarım çay kaşığı karabiber
•Bir tutam sarımsak tozu
•Yarım çay kaşığı kuru fesleğen
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde un, maya ve tuzu karıştırın.
2-Üzerine zeytinyağı ve ılık suyu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın.
3-Oluşan hamurun üzerine streç film geçirip 1-2 saat mayalanmaya bırakın.
4-Dinlenen hamuru un serptiğiniz tezgaha alıp yoğurun ve bezelere ayırın.
5-Her bir bezeden de küçük yuvarlaklar açıp yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
6-Bir kasede domates sosu, tuz, karabiber, sarımsak tozu ve fesleğeni iyice karıştırın.
7-Domatesleri ve turşuları doğrayın.
8-Hamurların üzerine önce tek tek domates sosu sürün.
9-Üzerine mozzarella peyniri, turşu, domates ve zeytinleri dizin.
10-Önceden ısıttığınız 220 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin.
11-Afiyet olsun!
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