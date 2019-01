Gökkuşağı Doğum Günü Pastası

Malzemeler:

• 10 adet yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı pudra şekeri

• 250 g sıvı yağ

• 750 g süt

• 750 g un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• 2 adet limonun rendesi

• Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası

• Yarım çay kaşığı turuncu gıda boyası

• Yarım çay kaşığı sarı gıda boyası

• Yarım çay kaşığı yeşil gıda boyası

• Yarım çay kaşığı mavi gıda boyası

• Yarım çay kaşığı mor gıda boyası

Kreması için:

• 200 g oda sıcaklığında tereyağı

• 400 g pudra şekeri

• 400 g labne peyniri

• 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Tarif:

1. Öncelikle hamuru hazırlamak için yumurtaları toz şeker ve pudra şekeri ile Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde çırpmaya başlayın.

2. Karışıma yağı ve sütü ekleyin.

3. Un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma eleyerek ekleyin.

4. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin.

5. Limon rendesini de hamura ekleyin.

6. Karışımı spatula ile eşit şekilde 6 kaba ayırın.

7. Her kaba farklı renkteki gıda boyalarını döküp spatulayla karıştırın.

8. Yağladığınız kelepçeli kek kalıbına bu karışımları sırayla döküp 180 derecedeki Arçelik Ankastre Fırın'da 20-25 dakika pişirin. Ardından soğumaya bırakın.

9. Her renk için aynı işlemi tekrarlayın.

10. Kekler soğurken kremayı hazırlamaya başlayın.

11. Tereyağı, pudra şekeri, labne peyniri ve vanilya özütünü krema kıvamına gelene kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde çırpın.

12. Kremayı Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat dinlendirin.

13. Keklerin üst kabuklarını kontrol edin, her bir kek katı eşit olacak şekilde bıçak yardımıyla düzleştirin.

14. Mor kek katını en alta koyup üzerine hazırladığınız kremayı spatula yardımıyla sürün.

15. Ardından tek tek diğer renkteki kekleri de arasına krema sürerek 6 katı tamamlayın.

16. Kalan kremayı spatula yardımıyla pastanın etrafına sürün.

17. Pastanız hazır. Afiyet olsun!

