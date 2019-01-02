Gökkuşağı Doğum Günü Pastası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hamur İşi
02.01.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Gökkuşağı Doğum Günü Pastası

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Gökkuşağı Doğum Günü Pastası

Çocuğunuzu mutfağa dahil edebileceğiniz en renkli ve lezzetli tarif! İşte ailece yapabileceğiniz mükemmel bir doğum günü pastası tarifi…

Malzemeler:

• 10 adet yumurta
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 250 g sıvı yağ
• 750 g süt
• 750 g un
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 2 adet limonun rendesi
• Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası
• Yarım çay kaşığı turuncu gıda boyası
• Yarım çay kaşığı sarı gıda boyası
• Yarım çay kaşığı yeşil gıda boyası
• Yarım çay kaşığı mavi gıda boyası
• Yarım çay kaşığı mor gıda boyası

Kreması için:

• 200 g oda sıcaklığında tereyağı
• 400 g pudra şekeri
• 400 g labne peyniri
• 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Tarif:

1. Öncelikle hamuru hazırlamak için yumurtaları toz şeker ve pudra şekeri ile Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde çırpmaya başlayın.
2. Karışıma yağı ve sütü ekleyin.
3. Un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma eleyerek ekleyin.
4. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin.
5. Limon rendesini de hamura ekleyin.
6. Karışımı spatula ile eşit şekilde 6 kaba ayırın.
7. Her kaba farklı renkteki gıda boyalarını döküp spatulayla karıştırın.
8. Yağladığınız kelepçeli kek kalıbına bu karışımları sırayla döküp 180 derecedeki Arçelik Ankastre Fırın'da 20-25 dakika pişirin. Ardından soğumaya bırakın.
9. Her renk için aynı işlemi tekrarlayın.
10. Kekler soğurken kremayı hazırlamaya başlayın.
11. Tereyağı, pudra şekeri, labne peyniri ve vanilya özütünü krema kıvamına gelene kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde çırpın.
12. Kremayı Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat dinlendirin.
13. Keklerin üst kabuklarını kontrol edin, her bir kek katı eşit olacak şekilde bıçak yardımıyla düzleştirin.
14. Mor kek katını en alta koyup üzerine hazırladığınız kremayı spatula yardımıyla sürün.
15. Ardından tek tek diğer renkteki kekleri de arasına krema sürerek 6 katı tamamlayın.
16. Kalan kremayı spatula yardımıyla pastanın etrafına sürün.
17. Pastanız hazır. Afiyet olsun!

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