Fesleğenli Parmesanlı Tortellini
Dolgulu bir makarna çeşidi olan tortelliniyi fesleğenli ve parmesanlı hiç denediniz mi? Bağımlılık yapacak bu tarife bayılacaksınız!
Malzemeler:
Hamuru için;
•200 g un
•2 yemek kaşığı irmik unu
•2 adet yumurta
•2 tatlı kaşığı fesleğen püresi
•1 çay kaşığı tuz
Hamuru kapatmak için;
•1 adet yumurta
İçi için;
•100 g ricotto peyniri
•1 tutam muskat rendesi
•1 yemek kaşığı pesto sos
Haşlamak için;
•2 yemek kaşığı zeytinyağı
•2 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
•1 yemek kaşığı toz parmesan
•3-4 yaprak taze fesleğen
Tarif:
1-Hamuru için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde hamur malzemelerini iyice yoğurun.
2-Katı bir hamur elde ettikten sonra hamuru 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
3-İç harcı için ricotta peyniri, muskat rendesi ve pesto sosu bir kaseye alıp iyice karıştırın.
4-Dinlenen hamuru küçük eşit parçalara ayırın.
5-Ardından kestiğiniz parçaları Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi hamur açma aparatıyla ince olacak şekilde açın.
6-Daha sonra açtığınız hamurdan şekilli kesme aparatı yardımıyla yuvarlaklar kesin.
7-Yuvarlak hamurların ortasına kaşık yardımıyla hazırladığınız iç harçtan koyun. Hamurun iki kenarını birbiriyle kapatın.
8-Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.
9-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencerede suyu kaynatın.
10-Hazırladığınız makarnaları kaynamakta olan suya atın, tuz ve zeytinyağını da ekleyerek kaynamaya bırakın.
11-Kaynamaya başladıktan 9-10 dakika sonra makarnanızı alın ve dikkatlice süzün.
12-Servis tabağınıza aldığınız tortellini makarnanızın üzerine parmesan peyniri serpin.
13-Fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
14-Afiyet olsun!
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