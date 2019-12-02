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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hamur İşi
02.12.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Bademli Örgü Çörek Tarifi

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Bademli Örgü Çörek Tarifi

Badem ve portakallı bu nefis çörek tarifi çayın yanına çok yakışacak!

Malzemeler:

•25 g yaş maya
•200 ml su
•80 ml süt
•30 g toz şeker
•500 g un
•1 adet yumurta
•60 g eritilmiş tereyağı
•Yarım çay kaşığı tuz
•1 yemek kaşığı çörek otu
•Yarım çay bardağı toz badem
•1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

Üzeri için;

•1 adet yumurta
•3 yemek kaşığı süt
•File badem

Tarif:

1-Mayayı ılık su, şeker ve süt içinde 10-15 dakika bekletin.
2-Unu eleyip tuz ile karıştırın.
3-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde tüm malzemeleri birleştirin ve 10-15 dakika kadar yoğurun.
4-Hazırladığınız hamurun üzerine streç film çekip oda sıcaklığında 1-2 saat dinlendirin.
5-Hamuru hafif un serptiğiniz bir tezgaha alıp havasını almak için 2-3 dakika yoğurun.
6-Hamuru örmek için hamuru dikdörtgen şeklinde açın.
7-Keskin bir bıçak yardımıyla uzunlamasına üç şerit kesin.
8-Bunları kıvırıp, uç kısımlarını birleştirip örün.
9-Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisi üzerine yerleştirin.
10-Küçük bir kasede yumurta ve sütü iyice karıştırın.
11-Hamurun üzerine bir fırça yardımıyla yumurta karışımını sürün.
12-File bademleri de gelişigüzel dizin.
13-Hamuru oda sıcaklığında iki katına kabarana kadar yaklaşık 20-30 dakika bekletin.
14-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 200 derecede 30-35 dakika pişirin. 
15-Afiyet olsun!

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