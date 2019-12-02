Bademli Örgü Çörek Tarifi
Badem ve portakallı bu nefis çörek tarifi çayın yanına çok yakışacak!
Malzemeler:
•25 g yaş maya
•200 ml su
•80 ml süt
•30 g toz şeker
•500 g un
•1 adet yumurta
•60 g eritilmiş tereyağı
•Yarım çay kaşığı tuz
•1 yemek kaşığı çörek otu
•Yarım çay bardağı toz badem
•1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
Üzeri için;
•1 adet yumurta
•3 yemek kaşığı süt
•File badem
Tarif:
1-Mayayı ılık su, şeker ve süt içinde 10-15 dakika bekletin.
2-Unu eleyip tuz ile karıştırın.
3-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde tüm malzemeleri birleştirin ve 10-15 dakika kadar yoğurun.
4-Hazırladığınız hamurun üzerine streç film çekip oda sıcaklığında 1-2 saat dinlendirin.
5-Hamuru hafif un serptiğiniz bir tezgaha alıp havasını almak için 2-3 dakika yoğurun.
6-Hamuru örmek için hamuru dikdörtgen şeklinde açın.
7-Keskin bir bıçak yardımıyla uzunlamasına üç şerit kesin.
8-Bunları kıvırıp, uç kısımlarını birleştirip örün.
9-Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisi üzerine yerleştirin.
10-Küçük bir kasede yumurta ve sütü iyice karıştırın.
11-Hamurun üzerine bir fırça yardımıyla yumurta karışımını sürün.
12-File bademleri de gelişigüzel dizin.
13-Hamuru oda sıcaklığında iki katına kabarana kadar yaklaşık 20-30 dakika bekletin.
14-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 200 derecede 30-35 dakika pişirin.
15-Afiyet olsun!
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