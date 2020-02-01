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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

Kuzine Fırında Hindi But Tarifi

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Kuzine Fırında Hindi But Tarifi

Kuzine fırında portakal yatağında yavaş yavaş pişmiş hindi but… Sarımsak ve biberiyenin aromasıyla lezzetlenen bu yemeğe sevdikleriniz bayılacak!

Malzemeler:

  • 2 adet hindi but
  • 1 adet portakal
  • 1 adet bütün sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 dal biberiye

Sosu için;

  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 2 adet portakal
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Bir çay kaşığı kekik

Tarif:

  1. Hindi butların sosu için 2 adet portakalın kabuklarını rendenin ince kısmıyla rendeleyin.
  2. Ardından portakallı sıkıp suyunu bir kasenin içine alın.
  3. Üzerine eritilmiş tereyağını, hardalı, balı, kekiği, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp kenara alın.
  4. Butları pişirmek için portakalları iyice yıkayıp kabuklarıyla beraber doğrayın.
  5. Bütün sarımsağı eninden ikiye kesin.
  6. Arçelik Kuzine Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve butları dizin.
  7. Zeytinyağı tuz ve karabiberi bir kasede karıştırıp butların üzerine dökün.
  8. Kestiğiniz portakalları da butların yanlarına dizin.
  9. Üzerine 2 dal biberiyeyi koyun.
  10. Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Kuzine Fırın’da 30-35 dakika pişirin.
  11. Ardından fırının kapağını açıp hazırladığınız sosu butların üzerine sürün.
  12. Her tarafına sos sürdüğünüz butları 15 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin.
  13. Afiyet olsun!

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