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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.01.2020 - 22:42,Son Güncelleme:/

Kuru Etli Mini Balkabağı Dolması

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Kuru Etli Mini Balkabağı Dolması

Klasik dolmalara farklı bir soluk getirecek bu sarı mini balkabağı dolmasını kesinlikle denemelisiniz!

Malzemeler:

*3 adet mini sarı balkabağı
*Yarım çay bardağı pirinç
*1 adet domates
*1 adet küçük havuç
*1 diş sarımsak
*3 yemek kaşığı zeytinyağı
*8-10 dilim kuru et
*5-6 dal maydanoz
*Karabiber
*Tuz

Tarif:

1-Öncelikle kabakların alt kısmını daha kalın bırakacak şekilde bıçak yardımıyla üst kısımlarını kesin.
2-Kestiğiniz kapak parçalarını bir kenara alıp kabağın çekirdeklerini ve iç kısımlarını kaşıkla boşaltın.
3-Pirinçleri yıkayıp iyice süzdürün.
4-Domatesi ve kuru etleri küp küp doğrayın.
5-Sarımsağı ve maydanozu doğrayıp havucu rendeleyin.
6-Derin bir kasede pirinç, domates, havuç, kuru et, maydanoz ve sarımsağı karıştırın.
7-Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyin.
8-Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın  tepsisinin üzerine balkabaklarını dizin.
9-Hazırladığınız iç harcı balkabaklarının içine doldurun.
10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da  45 dakika kadar pişirin.
11-Afiyet olsun!

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