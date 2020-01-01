Kuru Etli Mini Balkabağı Dolması

Malzemeler:

*3 adet mini sarı balkabağı

*Yarım çay bardağı pirinç

*1 adet domates

*1 adet küçük havuç

*1 diş sarımsak

*3 yemek kaşığı zeytinyağı

*8-10 dilim kuru et

*5-6 dal maydanoz

*Karabiber

*Tuz

Tarif:

1-Öncelikle kabakların alt kısmını daha kalın bırakacak şekilde bıçak yardımıyla üst kısımlarını kesin.

2-Kestiğiniz kapak parçalarını bir kenara alıp kabağın çekirdeklerini ve iç kısımlarını kaşıkla boşaltın.

3-Pirinçleri yıkayıp iyice süzdürün.

4-Domatesi ve kuru etleri küp küp doğrayın.

5-Sarımsağı ve maydanozu doğrayıp havucu rendeleyin.

6-Derin bir kasede pirinç, domates, havuç, kuru et, maydanoz ve sarımsağı karıştırın.

7-Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyin.

8-Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisinin üzerine balkabaklarını dizin.

9-Hazırladığınız iç harcı balkabaklarının içine doldurun.

10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 45 dakika kadar pişirin.

11-Afiyet olsun!

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