Yeşilin En Güzel Tonu: Avokado Humus
İster atıştırmalık ister yemek öncesi… Bu tarifi hazırlamak çok kolay! İşte özellikle avokado severlerin bayılacağı avokado humus tarifi…
Malzemeler:
• 1 adet olgun avokado
• 1 su bardağı nohut
• 2 yemek kaşığı tahin
• 3 yemek kaşığı limon suyu
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 7-8 yaprak fesleğen
• 1 diş sarımsak
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı toz biber
Tarif:
1-Arçelik Grion Ocak’ta nohutu haşlayın.
2-Avokadoyu ikiye kesip çekirdeğini çıkarın ve kabuğunu soyun.
3-Avokado, haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, zeytinyağı, fesleğen, sarımsak, tuz ve karabiberi bir Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
4-Hazırladığınız humusu kızarmış ekmek dilimlerine sürün.
5-Üzerine toz biber atıp taze fesleğenler ile süsleyin.
6-Afiyet olsun!
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