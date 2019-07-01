Yaz Aylarının En Sevileni: Karpuz Salatası
Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuzla enfes bir salata hazırlamaya ne dersiniz? Kuru yemiş ve beyaz peynirle harmanladığımız bu salatayı balzamik sirkeyle taçlandırdık. İşte sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı karpuz salatası tarifi…
Malzemeler:
•2 büyük dilim karpuz
•2 dilim beyaz peynir
•Yarım demet roka
•5-6 yaprak fesleğen
•1 yemek kaşığı çiğ badem
•1 yemek kaşığı antep fıstığı
•1 çay kaşığı susam
•1 yemek kaşığı balzamik sirke
Tarif:
1-Arçelik No Frost Buzdolabı’nda iyice soğuttuğunuz karpuzu çıkartın ve küp küp doğrayın.
2-Beyaz peyniri de aynı şekilde küp küp doğrayın.
3-Roka ve fesleğen yapraklarını iyice yıkayıp kurulayın.
4-Salata tabağınıza yeşillikleri, doğradığınız karpuz ve peynirleri ekleyin.
5-Badem ve fıstıkları çok iri olmaması için Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çok kısa süre çekin.
6-Ardından susamla birlikte salatanızın üzerine serpiştirin.
7-Son olarak balzamik sirkeyi de dökün.
8-Afiyet olsun!
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