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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Atıştırmalıklar
02.09.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Tavuklu Mantarlı Krep Tarifi

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Tavuklu Mantarlı Krep Tarifi

Hafta sonu kahvaltı masalarının olmazsa olmazı krepler uzun zamandır hayatımızda. En çok tatlı olarak hazırlandığı düşünülse de sebzeli ve etli gibi bol doyurucu ara sıcak bir aperatif olarak da tüketiliyor. Bugün vereceğimiz tarif ise tavuklu, mantarlı ve peynirle lezzeti katlanmış sıcak krep tarifi...

Malzemeler:

•1 adet tavuk göğsü
•1 adet kuru soğan
•100 g lor peyniri
•200 g mantar
•Yarım paket krema
•1 çay kaşığı tuz
•2 yemek kaşığı sıvı yağ

Krep için;

•1 su bardağı un
•1 su bardağı süt
•1 adet yumurta
•Yarım çay kaşığı şeker
•1 çay kaşığı tuz
•1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Tarif:

1-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencerede tavuk göğsünü haşlayın ve pişince soğumaya bırakın.
2-Soğan ve mantarları doğrayın.
3-Ocağın diğer gözünde de tavaya sıvı yağı alıp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın.
4-Ardından mantarları ve kremayı ekleyin.
5-Haşladığınız tavuk soğuyunca elinizle tel tel ayırın.
6-Bir kabın içerisine lor peyniri, parçaladığınız tavuk, tuz ve kavurduğunuz soğan ve mantarı ekleyip karıştırın.
7-Krep malzemelerinin hepsini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın homojen bir görünüm elde edene kadar çırpın.
8-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavaya sıvı yağı alın ve tavanın her tarafına yedirin.
9-Tava kızdıktan sonra krep harcından bir kepçe alıp tavaya dökün.
10-Tavanın sapından tutup oynatarak harcın tavanın tabanında yayılmasını sağlayın.
11-Her iki yüzünü de orta ateşte ikişer dakika pişirdikten sonra kenara alın.
12-Bütün krep hamuru için aynı işlemi uygulayın.
13-Hazırladığınız kreplerin içerisine tavuklu harçtan koyun.
14-Kreplerin altından ve yanlardan katlayıp ondan sonra sarın.
15-Tüm krepler ve harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
16-Tavuklu mantarlı kreplerinizi ketçap ve mayonez eşliğinde servis edebilirsiniz.
17-Afiyet olsun!

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