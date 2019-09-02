Tavuklu Mantarlı Krep Tarifi
Hafta sonu kahvaltı masalarının olmazsa olmazı krepler uzun zamandır hayatımızda. En çok tatlı olarak hazırlandığı düşünülse de sebzeli ve etli gibi bol doyurucu ara sıcak bir aperatif olarak da tüketiliyor. Bugün vereceğimiz tarif ise tavuklu, mantarlı ve peynirle lezzeti katlanmış sıcak krep tarifi...
Malzemeler:
•1 adet tavuk göğsü
•1 adet kuru soğan
•100 g lor peyniri
•200 g mantar
•Yarım paket krema
•1 çay kaşığı tuz
•2 yemek kaşığı sıvı yağ
Krep için;
•1 su bardağı un
•1 su bardağı süt
•1 adet yumurta
•Yarım çay kaşığı şeker
•1 çay kaşığı tuz
•1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencerede tavuk göğsünü haşlayın ve pişince soğumaya bırakın.
2-Soğan ve mantarları doğrayın.
3-Ocağın diğer gözünde de tavaya sıvı yağı alıp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın.
4-Ardından mantarları ve kremayı ekleyin.
5-Haşladığınız tavuk soğuyunca elinizle tel tel ayırın.
6-Bir kabın içerisine lor peyniri, parçaladığınız tavuk, tuz ve kavurduğunuz soğan ve mantarı ekleyip karıştırın.
7-Krep malzemelerinin hepsini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın homojen bir görünüm elde edene kadar çırpın.
8-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavaya sıvı yağı alın ve tavanın her tarafına yedirin.
9-Tava kızdıktan sonra krep harcından bir kepçe alıp tavaya dökün.
10-Tavanın sapından tutup oynatarak harcın tavanın tabanında yayılmasını sağlayın.
11-Her iki yüzünü de orta ateşte ikişer dakika pişirdikten sonra kenara alın.
12-Bütün krep hamuru için aynı işlemi uygulayın.
13-Hazırladığınız kreplerin içerisine tavuklu harçtan koyun.
14-Kreplerin altından ve yanlardan katlayıp ondan sonra sarın.
15-Tüm krepler ve harç bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
16-Tavuklu mantarlı kreplerinizi ketçap ve mayonez eşliğinde servis edebilirsiniz.
17-Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle