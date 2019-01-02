Onsuz Kış Olmaz: Marshmallowlu Sıcak Çikolata
Kış ayları onsuz düşünülemez! Mis gibi sıcak çikolata kokusuna bir de tarçın ekledik, üstüne de karşı konulamaz marshmallow kondurduk. İşte soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak marshmallowlu sıcak çikolata tarifi…
Malzemeler:
• 2 su bardağı süt
• 80 g bitter çikolata
• 25 g kakao
• Yarım tatlı kaşığı toz tarçın
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• Bir tutam tuz
• Kırılmış yulaflı bisküvi
• 8-10 adet büyük boy marshmallow
Tarif:
1. Sıcak çikolatanızı hazırlamak için bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve cam bir kaseye aktarın.
2. Arçelik Ankastre Ocak'ta kaynayan su dolu bir tencerenin üzerine cam kasesini yerleştirin ve çikolatanızı benmari usulü eritin.
3.Sütü büyük bir sos tenceresine aktarın, kakao ve toz şeker ile Arçelik Ankastre Ocak'ta karıştırarak 3-4 dakika kaynatın.
4. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da sütlü karışıma ekleyip karıştırın.
5. Karışımı servis bardaklarına aktarın.
6. Bardakların üzerine 4-5 adet büyük marshmallow ile kapatın.
7. Önceden ısıtılmış 160 derecedeki Arçelik Ankastre Fırın'da renkleri kahverengiye dönünceye kadar pişirin.
8. Renkleri dönünce fırından çıkartıp servis yapın.
9. Afiyet olsun!
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