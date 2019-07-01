Karpuzlu Limonata Tarifi
Buz gibi ev yapımı limonatanın yeri bambaşkadır. Fakat ona rakip olacak bir tarifle geldik. Yaz aylarının gözdesi karpuzlu limonataya ne dersiniz?
Malzemeler:
•Yarım orta boy karpuz
•3 adet limon
•1,5 su bardağı soğuk su
•3 yemek kaşığı esmer şeker
Tarif:
1-Karpuzun kabuğunu kesip dilimlere ayırın ve çekirdeklerini tek tek ayıklayın.
2-Limon kabuklarını rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
3-Ardından limonların suyunu sıkın.
4-Çekirdeklerini ayıkladığınız karpuzları Arçelik B-Fit Power Blender’a alın.
5-Taze sıkılmış limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, soğuk su ve esmer şekeri de ekledikten sonra blenderı çalıştırın.
6-Hazırladığınız karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.
7-Karpuzlu limonatanızı Arçelik No Frost Buzdolabı’nda iyice soğuttuktan sonra servis yapın.
8-Afiyet olsun!
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