İster Kahvaltıda İster Ara Öğünde: Granola Tarifi
Günü hafif geçirmek istediğinde ya da diyette, spordan önce ya da spordan sonra, kahvaltıda ya da ara öğünde… Ev yapımı granola her durumda hayatınızı kolaylaştıracak. İster sütle ister yoğurtla tüketin, isterseniz de şekil verip granola bar haline getirin. İşte her mutfakta olması gereken bol yemişli granola tarifi…
Malzemeler:
• 2 su bardağı yulaf ezmesi
• 1 çay bardağı çiğ badem
• 3 yemek kaşığı çiğ kaju
• 1 çay bardağı fındık
• 3 yemek kaşığı bal
• Yarım su bardağı üzüm pekmezi
• 1 çay kaşığı tarçın
Tarif:
1. Badem, kaju ve fındığı ayrı ayrı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'ya alıp iri kalacak şekilde bir-iki kez parçalayın.
2. Derin bir kaseye yulaf ezmesini alın.
3. Üzerine bal, pekmez ve tarçını ekleyerek iyice karıştırın.
4. Karışıma kuruyemişleri de ekleyin.
5. Yağlı kağıt serili Arçelik Ankastre Fırın tepsisinin üzerine ince bir tabaka halinde yayın.
6. 180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da 15 dakika kontrollü olarak pişirin.
7. 15 dakikanın sonunda tepsiyi çıkarıp tahta kaşık yardımıyla karıştırın.
8. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve 5 dakika daha pişirin.
9. Pişen granolanızı çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.
10. Granolanızı kasenize ekleyip bir bardak sütle arzu ettiğiniz öğünde tüketebilirsiniz.
11. Granolanızı mini barlar şeklinde yapmak isterseniz, karışımı tepsiye yaymadan önce elinizle şekil verip yerleştirin.
12. Böylelikle ev yapımı granola barınızı ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.
13. Hazırladığınız granolayı bir kavanozun içinde saklayabilirsiniz.
14. Afiyet olsun!
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