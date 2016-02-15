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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kelebek
15.02.2016 - 10:11, Son Güncelleme:

Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evlendi!

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Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evlendi!

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 1 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Ece Binay ile ABD'nin Los Angeles eyaletinde dünya evine girdi. Peki; Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay kimdir? Detaylar haberimizde…

Şarkıcı olarak başlayan kariyerine oyunculuk ve yönetmenlikle devam eden, ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 1 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Ece Binay ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle evlendi. Düğüne çiftin aileleri ve yakın dostları da dahil olmak üzere toplamda 30 kişi katıldı.

13 Şubat’ta Los Angeles’ta nikah masasına oturan ünlü çift, Sevgililer Günü’ne evli olarak girdi. İşte detaylar…

Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evlendi

Konuklarından Gizlilik Sözü Aldı!

Düğüne davet ettiği konuklarından gizlilik sözü alan Mahsun Kırmızıgül, konukları için iki günlük bir gezi organize etti.

Kırmızıgül: “Hayalimdeki düğünü, hayalimdeki kadınla yapıyorum!”

Ünlü sanatçının 5 bin dolarlık tektaşla evlenme teklifi ettiği Ece Binay için yakın dostlarına “Hayalimdeki düğünü hayalimdeki kadına yapıyorum” dediği öğrenildi.

Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evlendi

Soyadı Yanlış Yazıldı!

Düğünün en ilginç detayı ise ünlü sanatçının soyadının yanlış yazılması oldu. Kırmızıgül’ün soyadı Amerikan görevli tarafından yanlış algılanınca nikâhının kıyıldığı tören alanının girişine “Ece Binay & Mahsun Kirmizipul” yazılı bir yol oku konuldu.

Kırmızıgül’ den romantik bir “evet” geldi…

Heyecanı her halinden belli olan ünlü sinemacı Mahsun Kırmızıgül, nikah sırasında “evet” derken duygusal bir konuşma yaptı. Kırmızıgül: “Aşkın ne zaman sana geleceğini, seni nerede bulacağını bilemezsin. Ece, seninle yaşlanmak istiyorum.” dedi. Kırmızıgül’ ün bu duygusal konuşması davetlilerden büyük alkış aldı.

Gerginliği Gözlerden Kaçmadı!

Hayranlarının yayınladığı nikâh fotoğrafı çekilirken Mahsun Kırmızıgül’ün gerginliği objektife yansıdı. İlk evliliğini 1989 yılında yapan yönetmenin Mahmut adında bir oğlu bulunuyor.

Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evlendi

Mahsun Kırmızıgül kimdir?

Mahsun kırmızıgül, gerçek adıyla Abdullah Bazencir Diyarbakır Han ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Sanatçının 21 kardeşi vardır. Biri öz üçü üvey, dört annesi olan Kırmızıgül’ün öz annesi imam nikâhı kurbanıdır. Babası Kırmızıgül’ü ve öz kardeşleriniterk ederek Bingöl’e gider. Bunun üzerine annesi ve kardeşleriyle beraber yine Diyarbakır’da bulunan Kore mahallesine taşınırlar. Mahsun kırmızıgül ’ün kendi anlatımına göre Kore mahallesinde arkadaşları yasa dışı işlerle büyürken kendisi uzak durmuş ve her türlü kötülükten kendini muhafaza etmeye çalışmıştır.

Babası gittikten sonra evin geçimini abisi sağlar. Abisinin bir iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sanatçıyı çok üzer. Bu olay üzerine annesi bir kiremit fabrikasında, Kırmızıgül ise kahvehanede çalıştı, boyacılık, çiğköftecilik yaptı kaçak sigara sattı. Öncelikle Diyarbakır’da düğünlerde şarkı söyleyerek il çapında adını duyurdu. Doldurduğu bir kaseti Bir otobüs şoförü aracılığıyla, İstanbul’a göndermeyi başarır. Bu sayede güneş plak ilk albüm için Kırmızıgül’ü İstanbul’a getirtir.

1981 yılında müzik çalışmalarına başlar. 1993 e kadar çıkardığı 8 albümün ardından profesyonel anlamda ilk çalışması olan ‘Âlem Buysa Kral Sensin’ isimli kasetiyle piyasaları adeta salladı. 1994 yılında Prestij müzik şirketine 3. Ortak olarak girmesiyle firma yüzde 600’lere kadar büyüdü ve sektörün zirvesine oturdu. 2007 yılında sinemaya giriş yapan sanatçı ‘Beyaz Melek’ isimli filmi ile büyük beğeni kazandı. Başarıları ise şu şekilde sayılabilir.

23 albümde 100den fazla şarkı ve türküyü kayda almıştır. 6 sinema filminde oyunculuk yönetmenlik ve ya yapımcılık yapmıştır. 9 televizyon dizisinde oyunculuk yaparak sevenleriyle buluşmuştur. Şu anda ise hayranları ve sinemaseverler sanatçının yapacağı yeni projeleri dört gözle bekliyor.

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