Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu evlendi
Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu Kıbrıs Merit Royal Otel’de gerçekleştirilen nikah töreniyle bu akşam hayatlarını birleştirdi.
Çiftin nikah şahitleri K.K.T.C Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve K.K.T.C Başbakanı Ersin Tatar, DMC Genel Müdür Yardımcısı Özden Bora ve Ahmet Safa Ateş oldu. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin hazır bulunduğu düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu.
Cengiz Abazoğlu imzası taşıyan gelinliğiyle davetlileri adete büyüleyen Ziynet Sali’nin after partide Zımmerman tasarımı bir kıyafet giydi.
Nikah töreni sonrası genç çift ilk dansını Elvis Presley’in Can’t Help Falling in Love şarkısıyla yaptı.
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