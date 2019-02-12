Yıldız Tilbe: Dans etmeye dayanamıyorum
Kış turizminin en önemli merkezi Uludağ’daki TikTok Whitefest’te şarkıcı Yıldız Tilbe sahneye çıktı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ve futbol takımları için yaptığı şarkısını da dinleten Tilbe, "Dans etmeye dayanamıyorum. Bundan sonra kendime emrediyorum, oynamayacağım çünkü bir gün oynarken öleceğim" dedi.
İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği son konserde, sahneye geç çıktığı için eleştirilen Yıldız Tilbe, ”Hasta olduğum için böyle bir hadise yaşadık. Sevenlerimin affına sığınıyorum. Odamın penceresini bile açamıyorum. Hastalığım hala devam ediyor ” dedi.
Tilbe, yapılan eleştiler için de, ”Olabilir. Övgü kadar eleştiri de bu işin bir gerçeği. Saygı duyuyorum. Haklı eleştirileri elbette dikkate alıyorum. Beraber eğleniyoruz, hikayenin sonu mutlu bitiyor. Uludağ’ı çok seviyorum fakat hasta olduğum için kayak yapamadım. Sürekli Bursa’ya, Uludağ’a gelip gidiyorum” dedi.
TELEFONUNDAN FUTBOL TAKIMLARINA YAPTIĞI ŞARKIYI DİNLETTİ
Konsere sevilen parçalarından ”Delikanlım’ ile başlayan Tilbe, sahne enerjisi ve kendine özgü danslarıyla beğeni topladı. Hayranlarına jest yapmak istediğini belirten Tilbe, futbol takımları için 14 Şubat’ta çıkaracağı şarkıyı telefonundan açarak dinletti. Bazı hayranları tek takıma isteyince Tilbe, "Türkiye’deki tüm futbol takımları için şarkı yaptım isteyen takım kullanır istemeyen kullanmaz. Benim için bütün takımlar aynı" diye konuştu.
Sahnede dans şovu da yapan Yıldız Tilbe, hasta olduğu için arada oturarak şarkılarını söyledi. Dinleyicileri ile sohbet eden Tilbe, " Dans etmeye dayanamıyorum bundan sonra kendime emrediyorum oynamayacağım, çünkü bir gün oynarken öleceğim" dedi. Konserinin sonlarına doğru oyun havaları ile devam eden Tilbe, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalırken, ’Vazgeçtim’ adlı şarkısı ile sevenlerine veda etti.
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