Yıldız Tilbe: Dans etmeye dayanamıyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYıldız Tilbe: Dans etmeye dayanamıyorum
GeriMagazin Yıldız Tilbe: Dans etmeye dayanamıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)
12.02.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe: Dans etmeye dayanamıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kış turizminin en önemli merkezi Uludağ’daki TikTok Whitefest’te şarkıcı Yıldız Tilbe sahneye çıktı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ve futbol takımları için yaptığı şarkısını da dinleten Tilbe, "Dans etmeye dayanamıyorum. Bundan sonra kendime emrediyorum, oynamayacağım çünkü bir gün oynarken öleceğim" dedi.

İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği son konserde, sahneye geç çıktığı için eleştirilen Yıldız Tilbe, ”Hasta olduğum için böyle bir hadise yaşadık. Sevenlerimin affına sığınıyorum. Odamın penceresini bile açamıyorum. Hastalığım hala devam ediyor ” dedi.

Tilbe, yapılan eleştiler için de, ”Olabilir. Övgü kadar eleştiri de bu işin bir gerçeği. Saygı duyuyorum. Haklı eleştirileri elbette dikkate alıyorum. Beraber eğleniyoruz, hikayenin sonu mutlu bitiyor. Uludağ’ı çok seviyorum fakat hasta olduğum için kayak yapamadım. Sürekli Bursa’ya, Uludağ’a gelip gidiyorum” dedi.

Yıldız Tilbe: Dans etmeye dayanamıyorum

TELEFONUNDAN FUTBOL TAKIMLARINA YAPTIĞI ŞARKIYI DİNLETTİ

Konsere sevilen parçalarından ”Delikanlım’ ile başlayan Tilbe, sahne enerjisi ve kendine özgü danslarıyla beğeni topladı. Hayranlarına jest yapmak istediğini belirten Tilbe, futbol takımları için 14 Şubat’ta çıkaracağı şarkıyı telefonundan açarak dinletti. Bazı hayranları tek takıma isteyince Tilbe, "Türkiye’deki tüm futbol takımları için şarkı yaptım isteyen takım kullanır istemeyen kullanmaz. Benim için bütün takımlar aynı" diye konuştu.

Sahnede dans şovu da yapan Yıldız Tilbe, hasta olduğu için arada oturarak şarkılarını söyledi. Dinleyicileri ile sohbet eden Tilbe, " Dans etmeye dayanamıyorum bundan sonra kendime emrediyorum oynamayacağım, çünkü bir gün oynarken öleceğim" dedi. Konserinin sonlarına doğru oyun havaları ile devam eden Tilbe, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalırken, ’Vazgeçtim’ adlı şarkısı ile sevenlerine veda etti.

Yıldız Tilbe: Dans etmeye dayanamıyorum


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ece Erken ve Bircan Bali'ye 1 ay hapis

'Analık sütten ibaret değil bence!'

'Kızımızı her an kontrol ediyoruz'

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak dünyaya geldi!