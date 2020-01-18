Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi

Törene katılıp “Bu ödülü kabul etmek istemediğimi söylemek için geldim buraya” diyen ünlü şarkıcı, ödülünü şehit Üsteğmen Mahir Turan’ın annesi Hekime Turan’a verdi:

“Ben bu ödülü şehit annesine layık görüyorum. Umarım bu ödül töreni ders olur, bundan böyle ‘yılın annesi’ ödülünü bizler gibi şımarık kadınlara değil de hak eden annelere verirsiniz.”