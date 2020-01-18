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Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi

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Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi

Yeşim Salkım, önceki gün düzenlenen İstanbul Şehir Ödülleri’nde ‘yılın annesi’ ödülüne layık görüldü.

Törene katılıp “Bu ödülü kabul etmek istemediğimi söylemek için geldim buraya” diyen ünlü şarkıcı, ödülünü şehit Üsteğmen Mahir Turan’ın annesi Hekime Turan’a verdi:

“Ben bu ödülü şehit annesine layık görüyorum. Umarım bu ödül töreni ders olur, bundan böyle ‘yılın annesi’ ödülünü bizler gibi şımarık kadınlara değil de hak eden annelere verirsiniz.”

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