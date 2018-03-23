'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer kimdir?
Amerikalı profesyonel poker oyuncusu ve aktör Dan Bilzerian'ın yerli versiyonu olarak tanınan Taha Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor 1.5 milyon takipçisi olan Instagram ve Snapchat hesaplarıyla ünlenen Taha Özer’in hayatı merak ediliyor. Peki 'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer kimdir?
27 yaşındaki Taha Özer, zenginliğini, gece hayatını, gezip tozmalarını ve kadınlarla ilişkilerini sergilediği Instagram fotoğraflarıyla hızlı bir şekilde fenomen oldu. Özer, meşhur bir ayakkabı firmasının sahibinin oğlu.
Taha Özer, “Ciciş Kardeşler" olarak ünlenen Esra ve Ceyra Ersoy kardeşler ile çekilmiş fotoğraflarını ve videolarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.
Taha Özer'in bir röportajında ''Büyük bir ayakkabı firmasının sahibisiniz , babanız kızmıyor mu bu paylaşımlara sorusuna şöyle cevap vermişti: ''Özel hayatım ayrı, iş hayatım ayrı. Çünkü kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Ona uygun davranmam gerekiyor. Özel hayatım sadece beni ilgilendiriyor. İş hayatında da çok ciddi, çok farklı açıdan değerlendirilebilecek bir kişiliğim var. ''
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