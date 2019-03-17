Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?
'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu'nun kim olduğu, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oluyor. İngiltere'de dil ve tiyatro eğitimi alan Onur Büyüktopçu, 2003 yılında 'Lise Defteri' dizisinde rol alarak televizyon dünyasına adım atmıştı. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir?
2003 yılından bu yana dizi ve filmlerde rol alan Onur Büyüktopçu, şimdiler ise 'Yemekteyiz' adlı yarışmanın sunucusu olarak dikkatleri çekiyor. İşte, Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu hakkında merak edilenler...
Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Onur Büyüktopçu, dil ve tiyatro eğitimi için İngiltere'ye gitti.
Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim alan Büyüktopçu, televizyon dünyasına ilk adımını 2003 yılında "Lise Defteri" dizisi ile attı.
“Yabancı Damat”, “Doktorlar” ve “Kavak Yelleri” gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Onur Büyüktopçu, 2006'da “Fırtınalı Aşk”, 2007'de “Tatlı Bela Fadime”, 2010 yılında “Güz Gülleri”, 2015-17 yılları arasında ise “Kiralık Aşk” dizilerinde rol aldı.
“Memleket Hikayeleri” ve “Hürmüz Gelin” adlı filmlerde de rol alan Onur Büyüktopçu, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan "Yemekteyiz" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapıyor.
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