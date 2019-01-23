Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında?
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yasemin Yalçın, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Eşi İlyas İlbey ile ilişkisi ve projelerine ilişkin konuşan Yasemin Yalçın’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında?
Türk tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu ve komedyen Yasemin Yalçın, 5 Ağustos 1959 tarihinde dünyaya geldi. Birçok film ve tiyatro oyunları bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer aldı.
Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara verdi. Daha sonra Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri döndü. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülüne layık görülen Yasemin Yalçın, Yasemince adlı programda canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirdi. Özellikle Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan karakteriyle tanınandı. Meslektaşı İlyas İlbey'le evli olan Yasemin Yalçın’ın 2005 yılından beri tıpta tedavisi bulunmayan bir hastalık olan Fibrominyenji (kas ve bağ dokusu hastalığı) ile mücadele ediyor. Yasemin Yalçın’ın Eylül Ateşler ve Eda İlbey adında kızı var.
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