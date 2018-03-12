Yaşar İpek ve Seren Serengil ayrıldı mı? Yaşar İpek kimdir?

Ani bir şekilde başlayan Yaşar İpek- Seren Serengil birlikteliği kısa sürdü. Ayrılık kararını duyuran ilk isim Yaşar İpek oldu. Şarkıcı, Instagram sayfasında "Sevgili arkadaşlar Seren Hanım ile ilişkimizi bitirmeye karar verdik... allah herkese kalp rahatlığı nasip etsin." mesajını yayınladı. Yaşar İpek’in ardından Seren Serengil de ayrılık açıklaması yaptı“Daha önce bana kadınlığını hissettirdin.” Sözleriyle dikkat çeken Seren Serengil, bu kez “zamansız başlayıp zamansız bitti” paylaşımında bulundu:
Sana kotu günler de yanımda olduğun tuttuğun her an için çok teşekkür ederim ❤öyle değerliydi ki yanımda ki durusun, yeni bir ilişkiden çıkmıştım ve asla ne ask ne ilişki aklımın ucundan geçmediği bir dönem de tuttuğun eli bırakamadım ve sana kayıtsız kalamadım ! Bende seni mutlu edebilmeyi çok istedim çok denedim biliyorsun !!ama sanırım başaramadım sana yetmedi inandıramadım daha da fazla seni mutsuz etmek sana haksızlık olurdu zamansız başlayıp zamansız bitti belki ama sevgiyle saygıyla iyi temennilerle bitti ..ben biraz belki de yalnız kalmalıyım...mutlulukların en büyüğü senin olsun .
YAŞAR İPEK KİMDİR?
Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı. Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.
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