Yalçın Gülhan kimdir? Mahallenin Muhtarları'nın Ali'siydi
Yeşilçamın unutulmaz isimlerinden Yalçın Gülhan vefat etti. 74 yaşında hayatını kaybeden Yalçın Gülhan, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Vefat haberi ardından usta oyuncunun hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. İşte, Yalçın Gülhan'ın hayatına ilişkin bilgiler...
Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmıştır.
Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç’ın yaptığı 1964 yapımı “Dağlar Aslanı” filmi ile oyunculuk kariyerime adım attı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer aldı.
Yalçın Gülhan, 5 Ekim 1992 – 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı filmde Şoför Ali karakterine hayat verdi.
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