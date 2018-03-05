Orhan Gencebay-Arif Sağ geriliminden sonra MESAM'da flaş gelişme...

Meslek birliği son olarak Orhan Gencebay’ın yönetim kurulundan istifası ve yeni genel kurul öncesi muhalif oluşumla gündeme gelmişti. MESAM’a 2014 yılında kayyum atanmıştı.

İşte o karar:

TÜRKİYE MUSİKİ ESERI SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİNE



Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı Bakanlık Makamının Olurları kapsamında Birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesinin bakımından;



-Birliğinizde 3 üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,



- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Erzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması



-Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurul süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi, hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim.

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