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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Usta oyuncu Erdoğan Sıcak’a vefasızlık

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Usta oyuncu Erdoğan Sıcak’a vefasızlık

Geçtiğimiz Salı günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Erdoğan Sıcak, Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıllarını sahneye veren usta sanatçının cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması ise dikkat çekti.

Bir süredir KOAH tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı bugün Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandı. Sıcak, için ilk tören kurucusu olduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nde düzenlendi. Sıcak’ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Camii’ne getirildi. Sıcak’ın cenazesine yakınları ve sevenleri katılırken cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması dikkat çekti. Sıcak’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı’na götürüldü.

Usta oyuncu Erdoğan Sıcak’a vefasızlık

“36 yıl aynı tiyatroda sahneyi paylaştık”
Sıcak’ın çok önemli bir isim olduğunu ve kendisiyle yıllarını sahnede geçirdiğini ifade eden usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, “Yapacak bir şey yok tabi ki üzüntülü bir gün, beklemediğimiz bir anda gelişen bir şey. Benim için çok önemli bir insandı, 36 yıl aynı tiyatroda sahneyi paylaştık. Hep iyi günlerimiz oldu, hiç kötü günümüz olmadı. Kendisi İstanbul Efendisi diye tabir ettiğimiz kişiler vardır. Son örneklerinden bir tanesiydi. Geçen hafta Yalçın Menteş, ondan önce Ayşen Gruda azaldık kısmet böyleymiş, mekanı cennet olsun” dedi.
BENİ GÜLÜMSEYEREK UĞURLAYIN!
Usta oyuncu Erdoğan Sıcak’a vefasızlık

Kızı Tutam Sıcak “ Babamızı kaybettiğimiz için üzgünüm. Babam 'beni gülümseyerek uğurlamalarını istiyorum' demişti. Bizlerde kendisini gülümseyerek uğurlamaya alışıyoruz” dedi.

Usta oyuncu Erdoğan Sıcak’a vefasızlık

Tiyatro oyuncusu Yasemin Yalçın ise, "Hiç beklemediğimiz bir zamanda oldu. Oyunumuza hayırlı olsuna gelmişti. Provalarımızı izlemişti. Şoka girdik. Ayakta dimdik duran biriydi. Hastalığı falan yoktu. Gerçekten bizde abandone olduk. Nur içinde yatsın. Hiçbir şey yok şu andan itibaren, çok üzgünüz" diye konuştu.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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