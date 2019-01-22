Ünlüler sahada
Ünlü isimler önceki gün sahaya indi, basketboldaki hünerlerini sergiledi.
Lenovo’nun ana sponsoru olduğu Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin organizasyonu Tahincioğlu All-Star 2019’da ünlü isimler sahaya çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Derya Şensoy, Büşra Pekin, Sarp Levendoğlu, Alina Boz ve Can Yaman gibi birçok ünlü isim basketbol hünerlerini sergiledi. Kıyasıya rekabetle geçen maçta Sedef Avcı, Can Yaman ve Sarp Levendoğlu’nun oluşturduğu takım, Büşra Pekin, Kıvanç Kasabalı, Alina Boz ve Derya Şensoy’un oluşturduğu takımla gösteri maçını berabere tamamladı. Sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen 3’e 3 maçlarla “Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu”nun bilgisayar ihtiyacı karşılandı.
Can Yaman
Sarp Levendoğlu
Büşra Pekin
Kıvanç Kasabalı
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