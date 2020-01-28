Haber Giriş: 28.01.2020 - 18:15,
Ünlüler neden tükeniyor?
Neler Oluyor Hayatta? programında bugün ünlü şarkıcı Teoman'ın "Tükendim" açıklaması yapmasının ardından tükenmişlik sendromu yaşayan ünlüler mercek altına alındı.
Ünlüleri etkisi altına alan tükenmişlik sendromunun nasıl ortaya çıktığı ve etkileri canlı yayında masaya yatırıldı. Program yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Teoman'ın "Tükendim" sözlerini nasıl yorumladı? İşte bir bir tükenmişlik sendromu yaşayan ünlüler ve açıklamaları!
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