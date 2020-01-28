Ünlüler neden tükeniyor?

Ünlüleri etkisi altına alan tükenmişlik sendromunun nasıl ortaya çıktığı ve etkileri canlı yayında masaya yatırıldı. Program yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Teoman'ın "Tükendim" sözlerini nasıl yorumladı? İşte bir bir tükenmişlik sendromu yaşayan ünlüler ve açıklamaları!





