Ünlü sanatçının en zor anı
Tuğba Özerk, 76 yaşındaki babası Tunç Özerk’i dün memleketi İzmir’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.
Çok sayıda İzmirli’nin hazır bulunduğu Alsancak’taki Hocazade Camii’ndeki tören sırasında Özerk’in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Tuğba Özerk, babasının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı ve taziyeleri kabul etti. Tunç Özerk, kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Özerk, 2012 yılında üvey babasını kaybetmişti.
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