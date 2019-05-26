Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü sanatçının cenazesi ikindi namazını müteakip salı günü Gemlik'te Merkez Camii'den toprağa verilecek.
DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak’ın ölümüyle ilgiliÿGemlik Devlet Hastanesi’nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
”Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğuÿ tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019ÿ tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ’ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”
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