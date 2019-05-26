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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti

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Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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  • Sanatla geçen bir ömür
  • Sanatla geçen bir ömür
  • Sanatla geçen bir ömür
  • Sanatla geçen bir ömür
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sanatçının cenazesi ikindi namazını müteakip salı günü Gemlik'te Merkez Camii'den toprağa verilecek.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak’ın ölümüyle ilgiliÿGemlik Devlet Hastanesi’nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

”Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğuÿ tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019ÿ tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ’ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

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