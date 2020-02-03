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Televizyon
Haber Giriş: 03.02.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Tuvana Türkay kimdir, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

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Tuvana Türkay kimdir, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay’ın kadrodan ayrılacağı iddia edildi. Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay, Yasak Elma dizisine 70. bölümde veda edecek. Peki, Tuvana Türkay kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma’nın ilerleyen bölümlerinde bir veda sahnesi yaşanacak.

Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay, projeye veda edecek.

RolNotlar  
2009AyrılıkKevokBaşrol Oyuncusu
2010Nakş-ı Dil SultanNakş-ı Dil SultanBaşrol Oyuncusu
2010-2012Yer Gök AşkBade Palalı HancıoğluBaşrol Oyuncusu
2014Kara Para AşkBahar ÇınarBaşrol Oyuncusu
2016OyunbozanEceBaşrol Oyuncusu
2017Deli GönülFatmanurBaşrol Oyuncusu
2017-2018Kızlarım İçinKumruBaşrol Oyuncusu
2019-2020Yasak ElmaLeyla Çelebi 

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterine hayat verdi. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazandı. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır. 

 

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