Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akın vefat etti

Haberi, şarkıcı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter adresinden sanatçının fotoğrafı ile birlikte cenaze bilgilerini de yazan Akay, “TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın’ı kaybettik. Cenazesi, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.
40 YIL TÜRK SANAT MÜZİĞİNE HİZMET ETTİ
Gönül Akın, Türk sanat müziğine 40 yıl hizmet etmiş bir ses sanatçısı olmasının yanı sıra, son 43 yılını resim yapmaya adamış, önemli kadın ressamlarımızdandır.
5 Mart 1933'te Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Sanat hayatına, 1953'te Ankara Radyosu’nda başladı. 1961 yılında ‘En Beğenilen Ses Sanatçısı’ seçildi. TRT Ankara Radyosu'ndan kendi isteğiyle emekli oldu.
Resime ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Gönül Akın, 1962 yılında Ankarada'ki en önemli atölyelere devama başladı. İlk hocası ressam Nüzhet İslimyeli'dir. Türk Amerikan Derneği Lütfü Günay Atölyesi'nde uzun yıllar eğitim gördü. Daha sonra Eşref Üren ve Cihangir Vefa Öztürk ile çalışmalar yaptı.
1986'da ABD.'nin Maryland eyaletindeki University of Maryland'da suluboya ve akrilik kurslarına devam etti. Yurtiçi, Avrupa ve A.B.D.'de pek çok karma sergiye ve Türkiye'de devlet resim sergilerine katıldı. Dört tablosu T.C. Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Arşivi için satın alındı. 1988'de ABD Virginia eyaleti jürili resim sergisine iki resmi ile girdi ve jüri tarafından seçilerek sergilenme belgesi almıştır.
Türkiye Ressamlar Derneği'nin, ABD Maryland Güzel Sanatlar Birliği'nin, Dünya Kadın Sanatçılar Birliği'nin (U.F.A.C.S.I.) ve Washington Ulusal Kadın Sanatçılar Müzesi'nin üyesidir.
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