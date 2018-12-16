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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Emre YUNUSOĞLU
16.12.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Türk kadını gayet güzel giyiniyor

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Türk kadını gayet güzel giyiniyor

Tasarımcı-stilist Ayşegül Afacan Köksal ve Yasemin Öğün, Mybestfriends markalarının “Iconics” koleksiyonunu yarın Raffles Hotel’de düzenlenecek yılbaşı etkinliğinde beğeniye sunacak. Gökçe Bahadır, Burcu Esmersoy gibi ünlü isimlerle çalışan ünlü stilistler, “Türk kadını çok bakımlı. Trendleri sıkı takip edip gayet güzel giyiniyor” diyor.

◊ Mybestfiriend markanız nasıl doğdu?

- Yasemin Öğün: Bu marka bizim çocukluk hayalimizdi. İkimiz de işletme mezunuyuz. Daha sonra moda tasarım üzerine iki yıllık eğitim aldık. Moda Tutkusu adlı bir blog kurduk. Blogda kendi tasarımlarımızı paylaşmaya başladık. Giydiklerimiz sosyal medyada talep uyandırmaya başladı. Yakın bir arkadaşımız Bebek Şenliği’nin organizasyonunu yapıyordu. Biz de o şenlik için 50 parçalık bir koleksiyon oluşturduk.

Markamız adı ne olsun diye düşünürken Mybestfriends’e karar verdik. Ve o şenlikte bütün ürünlerimizi satmaya başladık. Böylelikle markamızla moda yolculuğumuz başladı.

◊ Tasarımlarınız her kadına hitap ediyor mu?

- Ayşegül Afacan Köksal: Bizim tasarımlarımız, her kadının dolabında olması gereken parçalar. Koleksiyonumuzu tasarlarken Lady Diana’dan ilham aldık.

Lady Diana şıklığı ile ikonikleşmiş bir kadın. Biz de zamansız şıklık vaat eden parçalar tasarlıyoruz.

Türk kadını gayet güzel giyiniyor

YILBAŞI GECESİ MİNİ PAYETLİ BİR ELBİSE TERCİH EDİN

◊ Yeni yıl için tasarladığınız “Iconics” nasıl bir koleksiyon?

- Ayşegül Afacan Köksal: Mini ışıltılı bir koleksiyon. Yarın Raffles Hotel’deki bir etkinlikte tanıtılacak. Herkes ücretsiz katılabilir.

◊ Kıyafet dışında ayakkabı ve aksesuvar tasarımı da yapıyor musunuz?

- Yasemin Öğün: Şimdilik sadece kıyafet var.

 Ama daha sonra markamızda ayakkabı, takı ve aksesuvar da yer alacak.

En büyük hedeflerimizden biri de Türkiye’de güzel bir konuma geldikten sonra Amerika ve Avrupa’da da mağaza açmak.

◊ Bu senenin modası ne, kadınlar yılbaşı gecesinde nasıl bir tercih yapmalı?

- Ayşegül Afacan Köksal: Biz yılbaşı koleksiyonumuzda kadınlar için tek parça ile şıklığı yakalamayı hedefledik. Yılbaşı gecesi sade ve bedene oturan mini bir elbise tercih edebilirsiniz.

Mesela sarı payetli mini bir elbiseyi aksesuvarlarla güçlendirebilirsiniz.

Türk kadını gayet güzel giyiniyor

Gökçe ile birbirimizden kopamadık

◊ Türk kadınlarının stilini nasıl buluyorsunuz?

- Yasemin Öğün Türk kadınları çok bakımlı. Trendleri sıkı takip edip gayet güzel giyiniyorlar.

◊ Sizin stilini beğendiğiniz isimler var mı?

- Yasemin Öğün: Burcu Esmersoy’u beğeniyoruz. Gerçekten bedenini çok iyi tanıyor ve çok iyi giyiniyor. Yasemin Özilhan, Gökçe Bahadır, Derin Mermerci ve Arzu Sabancı’nın stilini de başarılı buluyoruz.

◊ Gökçe Bahadır ile marka olarak bir çalışmanız var. Bundan bahseder misiniz?

- Ayşegül Afacan Köksal: Gökçe bizimle çok uzun yıllar önce irtibata geçmişti. Ona stil danışmanlığı yapmamızı istemişti. Markamızı yeni kuruyorduk. Stil anlamında birbirimize yardımcı olduk.

Geçtiğimiz yılbaşı gecesi ona çok güzel bir kıyafet hazırladık ve sonrasında birbirimizden kopamaz
hale geldik. Gökçe’nin dizilerdeki styling’ini de biz yapıyoruz. Gittiği davetlerde de bizim kıyafetlerimizi giyiyor.

 

 

 

 

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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