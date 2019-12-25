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25.12.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Tülin Şahin: Bakıcı istemiyorum!

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Tülin Şahin: Bakıcı istemiyorum!

38 yaşındaki manken Tülin Şahin, 4 Kasım’da dünyaya gelen kızı Siena Leyla'ya kendisi bakmak istiyor.

Tülin Şahin ikinci evliliğini Portekizli Pedro de Noronha ile Nisan 2018’de Porto’da yapmıştı. 4 Kasım’da kızı Siena Leyla’yı dünyaya getirmişti. Bebeğinin her şeyiyle kendisi ilgilenmek istediğini söyleyen 38 yaşındaki manken, “Herkes dadı tutmamı tavsiye ediyor. Ama ihtiyacım yok. Sadece geceleri biraz uykusuz kalıyorum. Onu da hiç dert etmiyorum. Gündüz birlikte uyuyoruz. Zaten Pedro, İstanbul’da olduğu zamanlar bana çok yardım ediyor” dedi.

Tülin Şahin: Bakıcı istemiyorum
'Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik'

Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın kordon kanı ve göbek kordonunu saklattı. Şahin, “Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik. Malum; kök hücreler, farklı dokulara dönüşme yeteneğine sahip olduğundan dolayı, hasarlı organların iyileşmesini sağlayabiliyorlar” demişti.

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