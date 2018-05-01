Tayfun Duygulu kimdir?
‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lara damga vuran Tayfun Duygulu, merhum şarkıcı Kayahan ile ilgili itirafıyla gündeme geldi. Eski eşi Beste Acar’ın babası olan Kayahan’ın yıllar önce bir kavga sırasında kendisine bıçak çektiğini ifade eden Tayfun Duygulu’nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Tayfun Duygulu kimdir?
Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 tarihinde doğdu. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü Grubu’nda klarnet ve saksfon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu, 1991 yılında "Hadi Yine İyisin" adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.1998 yılında hayatını kaybeden Kerim Tekin’in seslendirdiği “Kar Beyazdır Ölüm” şarkısının yazarı olan Tayfun Duygulu, söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır.
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