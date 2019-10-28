Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu kimdir?
Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu'nun 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 2018 temmuz ayında kızı Liya'yı kucağına almıştı. Peki, Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu kimdir?
Pınar Dilek Tevetoğlu, 1986'da Almanya Duisburg'da dünyaya geldi. Annesi Elazığ'lı, babası ise Şanlıurfalıdır. Almanya’da tanıştığı Megastar Tarkan ile 5 yıl ilişkini sürdürdü. 29 Nisan 2016'da Tarabya'da özel bir düğünle hayatlarını birleştiren çiftin, geçtiğimiz ağustos ayında Liya adında bir kızları oldu.
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