Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte Tarık Ünlüoğlu'nun hayatı
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz haftalarda akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal karakterine can veren başarılı oyuncu, rahatsızlığından dolayı setlere katılamamıştı. Türk tiyatrosuna da önemli katlıları olan Tarık Ünlüoğlu, birçok sinama ve dizi projesine adını yazdırdı. İşte, Tarık Ünlüoğlu'nun hayatı ve biyografisi.
Kurtlar Vadisi, Avrupa Avrupa, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan oyuncu Tarık Ünlüoğlu, aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı. İşte, "Tarık Ünlüoğlu kimdir?" sorusuna yönelik merak edilen tüm bilgiler.
Tarık Ünlüoğlu, 1951 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonta Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra eğitimine tiyatro bölümünden devam etti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev aldıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yaptı.
2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı.
2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filmindeÖzge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı. 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile birlikte başrolü üstlendi.
11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı olan Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri birlikte olduğu Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi. Akciğer kanseri yüzünden uzun bir suredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti.
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