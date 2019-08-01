Tarhan Telli kimdir?
Hollywood starlarının da tercih ettiği marka motosiklet markasının hem yaratıcısı hem de sahibi olan Tarhan Telli, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Tarhan Telli, bir süredir Ivana Sert ile birlikte. Peki, Tarhan Telli kimdir?
Mardinli Tellioğulları ailesinden gelen Tarhan Telli, 21 Haziran 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tellioğlu ailesinin 11. kuşaktaki tek varisidir. Dedesi Turhan Telli’dir. 14 yaşında karate kursuna yazılan Tarhan Telli, lise eğitimini Şişli Terakki, Boğaziçi, Işık ve Günaydın kolejlerinde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi’nin endüstriyel tasarım bölümünü özel yetenek sınavıyla kazandı. 2005’te ‘TT Custom Choppers’ı kurdu. Dünyaca ünlü oyuncular, Jason Statham, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes ve Antonio Banderas gibi yıldızlar müşterisi oldu.
Bir dönem Avusturya’da kayak yaparken tanıştığı Aylin Telli ile hayatını birleştirdi. Telli’nin boşandığı eşinden bir oğlu var.
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