Taksi şoförü Cem
CEM Yılmaz, “Karakomik Filmler” serisinin 4’üncüsü olan “Deli” için kamera karşısına geçti.
Serinin ilk iki filmi “Kaçamak” ve “2 Arada”yı ocak ayında seyirciyle buluşturacak olan ünlü komedyen, üçüncü filmi “Emanet”in çekimlerini de geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı.
Serinin son filmi “Deli”de bir taksi şoförünü canlandıran Yılmaz, hem yeni imajını, hem de “Kaçamak” ve “2 Arada”nın afişini sosyal medyada paylaştı. Komedyen, “Deli, nisan ayında sinemalarda” dedi.
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