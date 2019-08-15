Süreyya usulü sadelik
İkoncan Süreyya Yalçın, bu kez Victoria’s Secret defilesini aratmayan tasarımıyla karşımızda.
Süreyya Yalçın’ın sahillerimizde taş/tül/topuklu üçlüsüyle salınmasına alışkınız.
Ama Yunan Adaları’ndaki turistler bu konseptten bihaber tabii. Mikonos hariç, bir sandalet-bir atlet-bir de jean şort’la tüm tatili geçirirler bıraksanız.
Neyse ki Süreyya Yalçın, Leros Adası’na gitmiş ve 42 derecede ufak çaplı bir Victoria’s Secret defilesi yapmış. Taşlı mayosu ve üzerindeki püskülü tasarımla plajda gezerken gözler devasa kanatları arıyor.
Şaka bir yana, Yalçın’ın uzun bir aradan sonra ilk kez spor ayakkabı giymesi dikkatimi çekti. Ne dersiniz, Yalçın “kendi çapında” sadeleşiyor mu?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle