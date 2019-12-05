Sunucu Ece Vahapoğlu anne oldu
Geçtiğimiz yıl Cihan Alpay ile nikah masasına oturan Ece Vahapoğlu doğum yaptı.
Oğlu Efe'ye kavuşan ünlü sunucu paylaştığı bu fotoğrafa, 'Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık'ta birbirimize kavuştuk. Uzun doğal doğum sürecimizde bize istediğimiz yönde her türlü desteği veren doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan... Akışa inandık, şükürler olsun.' notunu yazdı."GÖBEK DEĞİL, BEBEK"
Çift, bebekleri olacağını sosyal medyadan duyurmuştu. Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Vahapoğlu, "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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