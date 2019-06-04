Sosyal medyadan ilan ettiler: Aşkım Kapışmak ve Evrim Akın sevgili mi?
Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak’ın aşkı magazin gündemine damga vurdu. Ünlü yazar Aşkım Kapışmak ile güzel oyuncu Evrim Akın aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.
Oyuncu ve sunucu Evrim Akın ünlü yazar Aşkım Kapışmak'la yeni bir aşka yelken açtı. İkili beraber çekildikleri fotoğrafları romantik cümlelerle paylaştı. İşte, ikilinin paylaşımları
Aşkım Kapışmak bu fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı.
Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki..." notunu düştü.
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