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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUĞLA (İHA)
08.11.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti

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Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erke'yi darp etti

Bodrum’da yaşayan ünlü sanatçı Neco kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Şarkıcı Neco’nun daha önce de eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 ay evden uzaklaştırma alarak para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar oluşan Neco’nun geçtiğimiz yıl eşi Erke’yi darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olayda İdil Erke’nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu öğrenildi. Olayın ardından eşi Neco’dan şikayetçi olarak darp raporu alan Erke’nin daha sonra şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamlar Neco’ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK’nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi.

İkinci kez uzaklaştırma aldı

Bu olaydan sonra Neco’nun 1 yıl boyunca eşi Erke’ye psikolojik şiddet uygulayarak tehdit ettiği iddia edildi. Bu duruma daha fazla dayanamayan Erke, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından savcılık talebiyle şarkıcı Neco’ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi.

Aynı evde yaşamaya devam ediyor
Öte yandan İdil Erke’nin yeniden fiziksel şiddet görme endişesi ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Neco’nun eşi idil Erke ile aynı evde kalmayı sürdürdüğü, ayrı odalarda yaşadıkları ve haksız maddi talep de bulunduğu da iddia edildi.
Konuyla ilgili olarak telefonla ulaşılan Erke’nin Avukatı Ömer Kayran, yaşanan olayla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade ederek “Müvekkilimin hakları gizlidir. Kendisinin bilgisi olmadan konuyla ilgili açıklama yapamam” dedi.

Son dakika: Neco kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erkeyi darp etti

Şarkıcı Neco ve İdil Erke 2008 yılında dünya evine girmişti. Kendisinden 25 yaş küçük Erke ile evlenen Neco bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Neco’nun ilk evliliğinden ise Zeynep Özyılmazel ve Ayşe Özyılmazel isimli 2 kızı bulunuyor.
 

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