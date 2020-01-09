Sökün şu etiketleri (Boran Kuzum)

Özellikle Boran Kuzum’un Gucci takım elbisesi ve yakası işlemeli gömleğinin içine giydiği dik yakalı trikosu çok hoş gözüküyor.

Ama o koldaki etiket detayı yok mu...

Allah aşkına, hangi marka olursa olsun, o etiketleri sökün.

Resmen görgüsüzlük sembolü.

Ama her şeye rağmen özlemişiz erkeklerde dümdüz, hiçbir özelliği olmayan takım elbise yerine böyle trend parçalar görmeyi.