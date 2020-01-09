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Hande Can
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Sökün şu etiketleri (Boran Kuzum)

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Sökün şu etiketleri (Boran Kuzum)

Film galalarında oyuncuların iddialı kıyafetlerle karşımıza çıkmalarını çok seviyorum.

Özellikle Boran Kuzum’un Gucci takım elbisesi ve yakası işlemeli gömleğinin içine giydiği dik yakalı trikosu çok hoş gözüküyor.
Ama o koldaki etiket detayı yok mu...
Allah aşkına, hangi marka olursa olsun, o etiketleri sökün.
Resmen görgüsüzlük sembolü.
Ama her şeye rağmen özlemişiz erkeklerde dümdüz, hiçbir özelliği olmayan takım elbise yerine böyle trend parçalar görmeyi.

Sökün şu etiketleri (Boran Kuzum)

 

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